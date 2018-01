Zo willen we de files kwijtraken: ambitieus doel, maar kan het ook lukken?

Een kilometerheffing, minder wagens op de weg en sneller openbaar vervoer. Zo wil Vlaanderen de ellenlange structurele files oplossen tegen 2030. In het voorjaar buigt de Vlaamse regering zich over het Mobiliteitsplan, dat donderdag werd voorgesteld. Voorlopig is er weinig bekend over budgetten, en het ontbreekt aan concrete maatregelen – zelfs de Vlaamse Parlementsleden kregen niet meer te zien dan een powerpointpresentatie. Volgens experts zijn de doelstellingen ambitieus, maar haalbaar. “Toch is er nog enorm veel werk aan de winkel.”