Agent krijgt jaar rijverbod wegens te snel én dronken rijden

Dendermonde -

Een politie-inspecteur uit Dendermonde is veroordeeld tot meer dan een jaar rij­verbod. De agent uit het korps van Antwerpen was op 14 april vorig jaar geflitst toen hij met z’n motor 102 km per uur reed in de bebouwde kom. Op 2 juni werd hij bovendien betrapt met een stuk in zijn kraag bij een verkeerscontrole in Dendermonde.