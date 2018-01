Trekt Foket alsnog naar Anderlecht? Bij AA Gent houden ze de deur op een kier

Anderlecht haalde al Kenny Saief weg bij AA Gent en lonkt ook naar Thomas Foket. Maar is een transfer naar Anderlecht van de speler die in juni 2019 einde contract is, bespreekbaar? “Anderlecht bevindt zich wat in het luchtledige, dat is niet makkelijk werken”, aldus De Witte. “Of binnen dat kader gedacht wordt aan Foket, weet ik niet. Hij past zeker wel binnen het denk- en speelkader van Hein Vanhaezebrouck.”

Zegt De Witte: afblijven van Foket? “Neen, alles hangt af van hoe we onze ploeg gaan uitbouwen en met welke speelwijze. De trainer heeft uiteraard een belangrijke stem in dat debat, dat we intern zullen voeren. We moeten jongens als Foket niet blokkeren als we plots anders zouden gaan voetballen. Foket heeft ons heel wat diensten bewezen en is quasi-international. Het past niet in onze clubcultuur om zo iemand te blokkeren.”