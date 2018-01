Ruud Vormer laat in zijn ziel kijken: “Als Oranje me oproept, zou ik twijfelen”

Het was niet de bedoeling om dit interview neer te pennen als een monoloog. Maar wat Ruud Vormer (29) allemaal vertelt, staat het best op zichzelf. De held van Club Brugge laat zijn kwetsbare kant zien. Over hoe hij begin dit seizoen moeite had met zijn rol als kapitein, over hoe hij worstelde met het nieuwe systeem van trainer Ivan Leko, over hoe een persoonlijk verlies een hele voorbereiding lang door zijn hoofd spookte. Een kijk in de ziel van Ruud Vormer, de gedoodverfde Gouden Schoen.

“Ik zat in het begin van het seizoen niet lekker in mijn vel. Ik moest wennen aan... dingen. Aanvoerder zijn was één ding, er was ook nog iets anders. De nicht van mijn vrouw was afgelopen zomer ernstig ...