Michel Preud’homme in beeld bij Franse eersteklasser

Bordeaux, op een teleurstellende vijftiende plaats en net uit de Franse beker gewipt, denkt eraan trainer Jocelyn Gourvennec te ontslaan. Volgens Le Parisien kijkt Bordeaux al uit naar een vervanger. Naast Christian Gourcuff en Didier Tholot is de voornaamste kandidaat-opvolger Michel Preud’homme.

Nieuw is de interesse niet, onlogisch evenmin. De ex-doelman, sinds zijn vertrek bij Club Brugge op een sabbatical, resideert tegenwoordig in Bordeaux en was er in het verleden al in beeld. Vraag is evenwel of hij halverwege wil instappen bij een ploeg in nood, een halfjaar voor er een vacante post bij de nationale ploeg kan ontstaan. Bovendien zou Bordeaux ook nog een afkoopsom moeten aan Club, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. Preud’homme zelf bevestigt noch ontkent het bericht.