Anderlecht neemt afscheid van recordtransfer Nicolae Stanciu

De transfermarkt kan beginnen voor Anderlecht , want de ­Stanciu-deal is rond. Sparta Praag deed een ultiem bod van circa 5 miljoen euro met enkele gegarandeerde/verplichte bonussen en enkele optionele bonussen. Zo stelt het paars-wit in staat om op termijn een groot deel van zijn investering in Nicolae Stanciu terug te krijgen. RSCA zelf betaalde op dit moment 8,2 miljoen voor de Roemeen.