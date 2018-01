Eindelijk een oplossing voor Michy Batshuayi in de maak (als Chelsea zijn huiswerk maakt)

Michy Batshuayi wacht in spanning op wat Chelsea nog zal uitvoeren in de transferperiode. FC Sevilla wil de Rode Duivel verlossen van zijn bankzitterstatuut in Londen en trainer Antonio Conte zou zijn zegen over een uitleenbeurt hebben gegeven. Maar alleen als de Blues ook een vervanger halen.

Met Chelsea-Leicester spelen vandaag de twee laatste kampioenen tegen elkaar in Engeland. Michy Batshuayi zal opnieuw tevreden moeten zijn met een plaats op de bank. Want hoewel zijn concurrent Alvaro Morata kritiek krijgt om zijn gemiste kansen, raakt Conte voorlopig niet aan de pikorde. Bat­shuayi kan ook weinig ­geloofsbrieven voorleggen. In de beperkte minuten die hij kreeg, kon hij weinig klaarspelen. Zijn laatste goals dateren van oktober tegen Watford.

Sevilla zou Batshuayi precies kunnen geven wat hij wil: minuten in de aanloop naar het WK. De Andalusische club wilde Batshuayi al vorige zomer, maar hij mocht toen niet weg. In zijn plaats koos Sevilla voor de Colombiaan Luis Muriel, maar die scoorde slechts drie keer in de competitie.

Volgens Spaanse bronnen zou Batshuayi ook al een persoonlijke deal hebben met Sevilla. “We kennen de speler”, zei coach Vincenzo Montella. En die is dan weer close met Chelsea-coach ­Antonio Conte. Batshuayi kan alleen zijn vingers kruisen. Maar voorlopig is er geen transferdossier van een spits actueel bij de Blues.