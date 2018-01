AA Gent-voorzitter Ivan De Witte over het leven na Vanhaezebrouck: “Ik sluit niet uit dat Hein ooit nog terugkeert”

AA Gent is in de drie maanden na Hein Vanhaezebrouck van de veertiende naar de vijfde plaats geklommen. Voorzitter Ivan De Witte begint na een moeilijk 2017 energiek aan 2018. Met groeiend enthousiasme over Vanhaezebroucks opvolger Yves Vanderhaeghe. “Ik ben er zeker van dat Hein al eens met weemoed aan ons heeft teruggedacht.”