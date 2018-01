Driesterrenrestaurant Hertog Jan kondigt plots sluiting aan: “Stoppen op toppunt”

Zedelgem - Hertog Jan, het driesterrenrestaurant van topchef Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens in Zedelgem, sluit eind december de deuren. Dat meldt het duo zaterdag.

De Mangeleer en Boudens namen Hertog Jan in 2005 over, toen het nog een brasserie was. Een jaar later verwierven ze hun eerste Michelinster. De tweede volgde in 2009, de derde in 2011. Nu gaan ze dus nog een jaar door met Hertog Jan, maar op 22 december 2018 verwelkomen ze hun laatste gasten.

“We hebben altijd gedroomd: eerst wilden we een eigen zaak, daarna één ster, nog later droomden we van drie sterren en van een ‘echt restaurant’ met internationale uitstraling. Onze grootste droom is steeds geweest om met Hertog Jan op een toppunt in onze carrière te stoppen”, zeggen ze in een persbericht.

De Mangeleer en Boudens geven aan dat ze hopen op “meer flexibiliteit om onze agenda en ons werk anders te organiseren”. “We beleefden unieke momenten, ontmoetten inspirerende mensen, maar we hebben ook veel gemist en opgegeven. We willen graag, zo nu en dan, eens genieten van kleine dingen: de kinderen ophalen aan school, ‘s avonds met zijn allen samen eten, wat meer tijd om te tennissen.”

Bedoeling is om na Hertog Jan het bistroconcept ‘L.E.S.S. by Hertog Jan’ (Waarbij L.E.S.S. staat voor ‘Love. Eat. Share. Smile.’) verder uit te bouwen. Bovendien wil het duo doorgaan met topgastronomie onder de noemer ‘M.O.R.E. by Hertog Jan’. “We denken dat we ons niveau nog kunnen overstijgen en dromen opnieuw van een plaats waar we nu en dan nog eens het beste van onszelf kunnen geven. Maar niet in de traditionele setting van een restaurant en enkel op de momenten dat wij er zin in hebben”, klinkt het.