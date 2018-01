Eerste wolf gespot in Vlaanderen in meer dan 100 jaar

Bocholt - Voor het eerst in meer dan 100 jaar is er een wolf gespot in Vlaanderen. “Het is de eerste keer dat we honderd procent zeker zijn dat er een wolf is gespot in ons land, want het dier is uitgerust met een halsbandzender en wordt gevolgd door een Duitse wetenschapper”, zegt Jan Loos van de vereniging Welkom Wolf.

De wolf stak rond kerst de Duits-Nederlandse grens over vanuit de noordelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern en liep vervolgens vanuit Noord-Nederland helemaal naar de Belgisch-Nederlandse grens tussen Nederlands Limburg en Limburg. Het dier werd gespot in Bocholt, waar hij op 2 januari de grens overstak. De voorbije dagen verbleef de wolf in Beringen en in de buurt van het militair domein in Leopoldsburg.

“De wolf is opnieuw aan een opmars bezig in West-Europa. Het dier was met uitsterven bedreigd, maar de voorbije jaren zijn er verschillende wolven gespot in Duitsland en het noorden van Nederland”, aldus Loos, die benadrukt dat wolven ongevaarlijk zijn voor de mens. “Zolang je een wolf niet in het nauw drijft, heb je niks te vrezen.”

België was het allerlaatste land op het Europese continent dat recent nog niet door wolven was bezocht. In augustus 2011 was er al een keer een zo goed als zekere waarneming in Gedinne, in de provincie Namen, maar sindsdien kon geen waarneming meer met zekerheid bevestigd worden.