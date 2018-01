Blaffende hond redt bewoner uit brandend huis in Tielt

Tielt - Een hevige brand verwoestte zaterdagmorgen vroeg een woning in de Deken Darraslaan in Tielt. De bewoner kon op tijd het huis verlaten dankzij zijn hond die hem wekte.

De man lag te slapen toen rond 4.45 uur zijn hond hem wakker blafte. In het huis hing op dat moment al heel wat rook. De bewoner raakte op tijd buiten, maar hij vreesde wel dat zijn partner nog beneden in de zetel lag te slapen.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niet meteen iemand aantreffen. Op het dak van de keuken vond de brandweer wel de hond. Ze konden hem veilig van het huis halen.

Ondertussen sloegen de vlammen al uit de woning. Gelukkig bleek een tijdje later dat de partner niet in het huis was, maar op zijn werk. De brand woedde op dat moment al hevig en sloeg zelfs boven door het dak. Ook in de aanpalende woningen was er wat rook, maar de brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen.

Het huis waaruit de man ontsnapte is volledig verwoest. Wat het vuur veroorzaakte, is voorlopig onduidelijk. De bewoners kunnen bij familie terecht.