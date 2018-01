Moordenaar van “Mississippi Burning”-zaak overleden in gevangenis

Edgar Ray Killen, een lid van de Ku Klux Klan (KKK) dat tot 60 jaar cel veroordeeld werd voor de racistische moord op drie jonge mensenrechtenactivisten in de Amerikaanse staat Mississippi in 1964, is in de gevangenis overleden. Dat hebben de autoriteiten vrijdag bekendgemaakt. Killen, die volgende week 93 geworden zou zijn, stierf donderdagnacht.

De misdaad vormde de basis voor de film “Mississippi Burning” uit 1988. De drie slachtoffers, de New Yorkse joden Andrew Goodman (20) en Michael Schwerner (24) en de zwarte James Chaney (21), werden in 1964 door leden van de Ku Klux Klan (KKK) achtervolgd, ontvoerd en uiteindelijk neergeschoten en begraven.

In 1967 werden acht personen in de zaak veroordeeld tot gevangenisstraffen tot zes jaar voor het “schenden van mensenrechten”. Voor de eerste veroordeling voor moord was het wachten tot 2005, toen Edgar Ray Killen, een voormalig KKK-lid, veroordeeld werd tot 60 jaar cel.