Ook viervoeters hebben goede voornemens: hondenfitness in de lift

Goede voornemens om meer te bewegen zijn niet alleen weggelegd voor mensen. Ook hondenfitness krijgt in ons land voet aan de grond. Hoe gezond is het uit de Verenigde Staten overgewaaide fenomeen, waarom kiezen hun baasjes ervoor en vinden de viervoeters het zelf wel leuk?

Inge Dillen van hondenfitnesscentrum Nimble K9 in Wechelderzande werkt samen met haar man Rudy al een hele tijd rond hondenfitness. “Hondensporten zijn enorm geëvolueerd. Ze zijn veel moeilijker geworden en de blessurelast is veel hoger geworden.” Zo legt Inge uit aan VRT NWS. “Hierdoor worden mensen zich ervan bewust dat de honden als atleten moeten worden behandeld.”

Het idee om een hondenfitness uit te bouwen is gegroeid vanuit hun passie voor honden en de hondensport. Het koppel is al meer dan 20 jaar actief in ‘agility’, de benaming voor hindernissenparcours voor honden. Tijdens die periode hebben ze naar eigen zeggen deze hondensport zien uitgroeien van een “rondje lopen” tot een echte sport.