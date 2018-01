KV Mechelen rondt transfer af en haalt met Montenegrijnse international broodnodige spits

KV Mechelen heeft zich versterkt met de Montenegrijnse spits fatos Beciraj. De 49-voudige international tekende een contract voor 3,5 seizoenen in het AFAS-stadion, zo maakte Malinwa vrijdagavond bekend.

Beciraj komt over van het Russische Dinamo Moskou, waarvoor hij 14 keer raak trof in 64 wedstrijden. De 29-jarige Montenegrijn verbrak er zijn contract om met Mechelen tegen de degradatie te strijden.

Voor hij in januari 2016 naar Rusland trok, speelde de goaltjesdief voor Podgorica (2008-2010), het Kroatische Dinamo Zagreb (2010-2014), het Chinese CC Yatai (2014-2015) en het Wit-Russische Dinamo Minsk (2015-2016). Beciraj werd topschutter in Montenegro (2009) en Kroatië (2012).

Beciraj moet in Mechelen voor de doelpunten zorgen. Met 21 doelpunten uit evenveel competitieduels is Malinwa het slechtst scorende team in de Jupiler Pro League. Nu ook de motor van het Burkinese talent Hassane Bandé wat sputtert, was er nood aan aanvallende versterking. KV Mechelen scoorde al drie duels op rij niet meer en is amper twee punten verwijderd van de rode lantaarn.

KV Mechelen is ontzettend actief op de transfermarkt. Vier spelers verlieten de club, maar daarvoor haalden de “Kakkers” zeven nieuwe spelers. In het aanvallende compartiment zijn dat Beciraj, de Fransmannen Nicolas Verdier en Clément Tainmont en de jonge Burkinees Abou Ben Ouattara.