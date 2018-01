“Landen waar vogels geen eieren leggen”: “shithole”-uitspraak van Trump leidt tot hilarische vertalingen

De grove taal die de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een vergadering over immigratie naar verluidt in de mond nam om enkele landen te benoemen, was vrijdag over de hele wereld nieuws. Maar hoe vertaal je “shithole countries” ietwat beleefd zonder de waarheid geweld aan te doen? Het Nieuwsblad koos voor - onze excuses voor het taalgebruik - “klotelanden”, maar enkele Aziatische media hadden duidelijk meer moeite om een gepaste vertaling te vinden.

In Frankrijk kozen de media doorgaans voor de term “pays de merde”, ofte ‘schijtlanden’. Idem in Spanje, waar de uitspraak van Trump vertaald werd als “países de mierda”. In Duitsland koos men dan weer voor het woord “drecksloch”, een woord dat letterlijk ‘verdwijngat’ betekent, maar als uitermate vulgair beschouwd wordt. In Portugal werd het “chiqueiro” ofte ‘varkensstal’, in Griekenland ‘stelende landen’, en in Polen ‘zadupia’ (‘schijthol’).

El Salvador en Haïti

Ook in de landen die door Trump in het vizier werden genomen, hield men zich niet in: zo titelde de krant La Pagina uit El Salvador “agujeros de mierda”. En het Haïtiaanse Le Nouvelliste kopte weliswaar bescheiden “Le gouvernement haïtien condamne les propos de Trump”, maar gooide alle schroom overboord in de tekst, waarin het de woorden van Trump vertaalde als “un trou de merde” (‘schijthol’).

Beleefde vertaling

In Azië was men doorgaans minder bereid om de woorden van de Amerikaanse president letterlijk te vertalen, uit vrees de publieke opinie te shockeren. Zo koos de Vietnamese pers voor een waaier aan vertalingen, gaande van “vuile landen” over “afval-landen” tot “rotte landen”. En in Zuid-Korea volgde iedereen het voorbeeld van nationale persagentschap Yonhap, en klonk de vertaling “bedelaarslanden”.

In Thailand koos Voice of America (gesteund door Amerikaans geld) er dan weer voor om de woorden van Trump in een begeleidende tekst te verklaren. Daarin stond: “Dit Engelse woord kan vertaald worden als ‘een gat vol afval van uitwerpselen’, waarmee hij bedoelt dat hij die landen beschouwt als inferieur.”

In de Filippijnen, waar het publiek het grove taalgebruik van president Rodrigo Duterte gewoon is, hielden de doorgaans Engelstalige media zich echter niet in. Zo titelde de Philippine Star zonder censuur: “Trump: Why allow immigrants from ‘shithole countries’?”

Om ter bizarst

De vreemdste vertalingen kwamen uit het Verre Oosten: in China waren de meeste media zeer terughoudend in hun vertaling, en volgden braafjes het voorbeeld van de krant Renminribao (het “Volksdagblad”, of de officiele spreekbuis van de communistische partij), die de term “languo” gebruikte, letterlijk: ‘slechte landen’. Andere Chinese media spraken echter van ‘spooklanden’, ‘mestkoninkrijken’ en het bijzonder poëtische ‘landen van dorre bergen en kwade wateren’.

De notoir beleefde pers in Japan koos er dan weer voor om grotendeels te spreken van “landen als latrines”, al was er her en der ook sprake van een bepaald type beerput, ‘vuile landen’ en het originele ‘landen die niet kunnen dienen als kunstmest’.

Maar de meest bizarre vertaling kwam ongetwijfeld uit Taiwan, waar het nieuwsagentschap CNA de woorden van Trump vertaalde als ‘landen waar de vogels geen eieren leggen’ (“niao bu sheng dan de guo jia”).