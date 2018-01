Vier bekende pornoactrices sterven in amper twee maanden tijd: de donkere waarheid achter hun dood

Zondag werd in Las Vegas het levenloze lichaam van Olivia Nova gevonden, al de vierde pornoactrice in twee maanden tijd die dood werd teruggevonden. Zeker bij twee van hen gaat het vermoedelijk om zelfdoding, geen wonder dus dat mensen uit de porno-industrie zich steeds meer zorgen maakt om het lot van jonge vrouwen in een meedogenloze business.

Vier overlijdens in twee maanden

Shyla Stylez Foto: rr

Op 9 november werd de Canadese pornoactrice Shyla Stylez (echte naam: Amanda Friedland) dood teruggevonden in het huis van haar moeder in het West-Canadese British Columbia. De 35-jarige vrouw overleed naar verluidt in haar slaap, meer details over haar dood werden niet vrijgemaakt.

Minder dan een maand later, op 5 december, werd in een park in de Amerikaanse staat Californië August Ames dood teruggevonden, waar ze zichzelf had opgehangen. Er werden geen drugs of alcohol teruggevonden in haar wagen, waar ze een zelfmoordbriefje voor haar ouders had achtergelaten. De 23-jarige (echte naam: Mercedes Grabowski) sprak al lange tijd openlijk over haar strijd met depressie, en werd in de dagen en uren voor haar dood zwaar aangepakt op sociale media omdat ze geweigerd had een scène om te nemen met een homoseksuele man.

Everything has been blown out of proportion. That is very offensive to say “aids infected dick” not cool. I’m not homophobic. I should have just stayed in beeeddddd todaaayyyyyyyy and not tweeted at all. — August Ames (@AugustAmesxxx) 4 december 2017

fuck y’all — August Ames (@AugustAmesxxx) 5 december 2017

Yuri Love Foto: Instagram

Tien dagen later volgde het bericht dat ook Yuri Luv (ook wel gekend als Yurizan Beltran) zich van het leven beroofd had: de 31-jarige pleegde zelfmoord door een overdosis pillen te nemen. Een paar weken voor haar dood had de actrice op Twitter nog laten weten dat ze “een knuffel nodig had”.

En afgelopen zondag werd dan het lichaam van de 20-jarige Olivia Nova gevonden. Een doodsoorzaak is nog niet bekend, maar het lijkt de druppel die de emmer doet overlopen: steeds meer mensen uit de porno-industrie lieten zich boos uit over de druk die op de actrices wordt uitgeoefend.

“Als je naar porno kijkt, kijk je waarschijnlijk naar iemand die pijn lijdt”

Zo liet actrice Shy Love noteren dat “vrouwelijke pornosterren nog heel vaak onrespectvol behandeld worden omwille hun beroep. Het beroep van pornoster is veel moeilijker dan veel mensen zich kunnen inbeelden, en ik zou willen dat meisjes meer respect krijgen voor hun job en hun harde werk.”

Being a pornstar is a harder job them most can imagine and I wish that porn girls got way more respect for their jobs and hard work — Shy Love | Sheelagh (@shylove) 15 december 2017

Summer Brielle, een andere pornoactrice, twitterde dat pornoactrices “veel steun nodig hebben om overeind te blijven. Ik ben gezegend dat mijn partner en mijn familie me blijven steunen. En dan nog is het zwaar. Ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk het is als je niet geholpen wordt. Ik ben diepbedroefd. Ik hoop dat haar dood leidt tot een koerswijziging in de industrie en bij fans. Het spijt me dat ik dit moet zeggen, maar als je naar porno kijkt, kijk je waarschijnlijk naar iemand die pijn lijdt.”

August is still heavy on my mind this morning. I prayed & talked to her yesterday, with the pups in the park. I don’t think anyone outside of the industry can comprehend what it can do to you mentally. The only reason I’m alive today is literally bc of my husband. @jokefiction — Summer Brielle (@SummerBrielle) 7 december 2017

I only hope that her death (yes, I’m saying it, because ppl need to understand what their actions lead to) is the reason the industry & fans change. That would be the only positive outcome. — Summer Brielle(@SummerBrielle) 7 december 2017

Sorry to burst any bubbles, but if you’re watching porn, you’re very likely watching someone who is in a lot of pain. Not everyone, no, but very very veeeery many. People who are happy & healthy generally don’t decide to fuck onscreen for strangers. — Summer Brielle(@SummerBrielle) 7 december 2017

En bij Amber Lynn klinkt het: “Zusters, jullie zijn te jong en hebben de wereld te veel te bieden om jullie eigen leven te beëindigen. Ik roep jullie op om hulp te zoeken alvorens jullie een tijdelijk probleem met een permanente oplossing bestrijden.”

Sisters of the Adult Industry you are far too young & have way to much to offer the world for so many of you to be taking your own lives, I implore you to reach out to someone before you take a permanent path to solve a temporary state of mind or situation #IAmHere — Amber Lynn(@XXXAmberLynns) 11 januari 2018

Meedogenloze business

In het voorjaar van 2017 had de vriend van Nova zelfmoord gepleegd, maar in een interview uit augustus had de jonge vrouw desondanks hoopvol geantwoord op de vraag waar ze over tien jaar zou staan: “Dan wil ik mijn diploma hebben. En ik ben momenteel bezig met een nonprofit-project”. Een stuk somberder klonk het tijdens de feestdagen, toen ze op Twitter liet weten dat ze de feestdagen alleen zou doorbrengen, en waar ze de vraag stelde of ze een fan mocht bellen om haar op te vrolijken.

Volgens collega Odette Delacroix is de oorzaak voor de pijnlijke reeks overlijdens terug te vinden in de onmenselijke druk die pornoactrices ondergaan: “We worden constant beschimpt en gepest online, er is steeds meer concurrentie voor werk, we worden steeds veroordeeld door buitenstaanders, en krijgen weinig steun. Bovendien durven verschillende pornosterren niet te praten over hun problemen uit vrees niet langer aan de bak te komen. Geen wonder dat zoveel meisjes eetstoornissen hebben of drugs gebruiken.”

The passing of @AugustAmesxxx and @YuriLuv have inspired me to open up more about my own fifteen year battle with depression instead of exhausting myself further by hiding it. — Odette Delacroix (@OdetteDelacroix) 14 december 2017

“Ik kende die vier meisjes. Ze verdienden allemaal veel geld, en hadden veel fans. Normaal gezien hadden ze dus gelukkig moeten zijn. Maar August leed aan depressie, nadat ze online zo hard werd aangepakt omdat ze een beetje cosmetische chirurgie had ondergaan. Ze vreesde bovendien dat ze al te oud aan het worden was voor de job, en dat ze niet meer gekozen zou worden. Ze was verdorie 23!”

“Dit is niet de eerste dood door sociale media, en het zal niet de laatste zijn”

August Ames Foto: Instagram

“Ook Yuri was knap en succesvol, maar zei me eens dat ze zo boos was omdat een 18-jarige met een rol was gaan lopen, ook al verscheen ze high op de set. Porno is een zware eerste job. Ik nam mijn tijd voor ik een scène met een mannelijke tegenspeler filmde, maar met de druk die tegenwoordig op de jonge meisjes wordt uitgeoefend, moet dat soms al in hun derde week dat ze aan de slag zijn.” Ook pesterijen op sociale media zijn een probleem, volgens Delacroix: “Het is zo gemakkelijk om iemand online lastig te vallen. Er is in mijn carrière geen dag geweest dat ik niet door iemand werd uitgescholden.”

Kevin Moore, de echtgenoot van August Ames, haalde op de website van zijn overleden echtgenote dan ook hard uit: “Op de dag dat ze zichzelf van het leven beroofde, geloofde ze dat iedereen haar haatte. Dat kon ze niet van zich afzetten. Sociale media zijn een kanker geworden in onze industrie, en in de maatschappij als geheel. Dit is niet de eerste dood door sociale media, en het zal niet de laatste zijn.”

Olivia Nova Foto: Vimeo

“Zo jong mogelijk”

Een extra probleem in de industrie is de “ondraaglijke” druk om er zo jong mogelijk uit te zien. Delacroix geeft toe dat ze de meeste rollen versierde nadat ze veel gewicht verloor en “eruitzag als een klein meisje”. “Niemand vroeg me toen hoe ik me voelde. Ik vond van mezelf dat ik eruitzag als een kankerpatiënt, maar dat was de look die men wilde. Eerst dacht ik dat dat was omdat jonge actrices meestal minder geld vragen, maar toen realiseerde ik me dat dit gewoon is wat mannen willen zien.”

Ook de onuitputtelijke concurrentie maakt het werk zwaar maakt: “Er zijn zoveel actrices dat men je dwingt om dingen te doen die je niet wil doen. Omdat men weet dat je makkelijk te vervangen bent. Er is zoveel druk om nooit ‘neen’ te zeggen, nooit je mening te geven of te zeggen dat je iets liever niet wil doen.”

It's important we in this industry are cognizant of our peers.



- We must be kinder

- Be Protectors

- Be Supporters

- Be a listening ear

- Show another entertainer that we care about them!

- Stop the cliques and the mean girl mentality

- Stand Strong together — Adult Performers Actors Guild (@APAGunion) 11 januari 2018