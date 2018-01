Leiding breekt: water stroomt drie huizen binnen in Roeselare

Roeselare - Een gebroken waterleiding zorgde zaterdagmorgen voor problemen in de Klokke-Roelandstraat in Roeselare. In drie huizen liep het water naar binnen.

Buurtbewoners merkten het incident rond 8.30 uur op en verwittigden de brandweer. Het lek situeerde zich in de tuin van een woning op het kruispunt met de Blauwvoetstraat. In een mum van tijd liep de tuin onder water en stroomde het ook over naar twee aanpalende tuinen.

De brandweer verwittigde de watermaatschappij, want het lek was niet te stoppen. In de tuin van het eerste getroffen huis stond het water 30 centimeter hoog. Het liep er de veranda, de garage en de keuken binnen.

Ook bij twee buren richtte het water schade aan. Met zandzakjes probeerde de brandweer erger te voorkomen. De Watergroep loste het probleem op door de getroffen leiding af te sluiten. Nadien kon de brandweer het water wegpompen. De Watergroep zou nog een ploeg sturen om de leiding te herstellen.