Brandende olietanker voor Chinese kust: zwarte doos en twee lichamen gevonden

Chinese reddingswerkers hebben zaterdag de zwarte doos van de brandende olietanker Sanchi voor de Chinese kust bovengehaald. Ze konden ook twee lichamen van bemanningsleden bergen. Dat meldt het Chinese ministerie van Transport.

De tanker Sanchi, die vaart onder de Panamese vlag en olie van Iran naar Zuid-Korea vervoerde, botste zaterdagavond 6 januari op ongeveer 300 kilometer ten oosten van Sjanghai met het vrachtschip CF Crystal uit Hongkong. Op de 274 meter lange olietanker brak een grote brand uit. Van het vrachtschip konden alle 21 Chinese crewleden worden gered, maar met de 32-koppige bemanning van de olietanker is alle contact verloren. Het gaat om 30 Iraniërs en 2 Bengalen.

De olietanker had 136.000 vaten olie aan boord, die in brand vloog. Er kwam ook olie in het water terecht.

Er is een grootscheepse reddingsoperatie aan de gang, met 13 schepen. In totaal konden de hulpdiensten al drie lichamen bergen. De andere bemanningsleden zijn nog altijd vermist. De reddingswerkers konden zaterdag de zwarte doos lokaliseren en bovenhalen, maar door de brand is de temperatuur aan boord van het schip nog te hoog om verder te zoeken naar slachtoffers, aldus het Chinese ministerie van Transport.

Enkele Iraanse mariniers hebben al geklaagd over het gebrek aan medewerking van China. Waarop het Chinese ministerie van Transport repliceerde dat het verschrikkelijke weer de operatie extra moeilijk maakt.