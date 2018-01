Jonge vrouw opgesloten op zolder en 48 uur lang gemarteld, parket houdt haar vriend aan

Een 23-jarige vrouw is vrijdag aangetroffen op een zolder in Jumet, waar ze door haar vriend opgesloten en mishandeld werd. Dat meldt het parket van Charleroi, dat een bericht van Bel-RTL bevestigt. De vrouw werd bewerkt met een mes en geslagen door haar vriend, die op de loop probeerde te gaan bij aankomst van de politie. De 39-jarige man is aangehouden voor poging tot doodslag, foltering en opsluiting.

De lokale politie van Charleroi had vrijdagmorgen bericht gekregen over een mogelijke mishandeling in een woning in Jumet. Het was de moeder van het slachtoffer die de hulpdiensten verwittigde. Zij had telefonisch een noodoproep van haar dochter ontvangen, waarin ze aangaf dat ze opgesloten was door haar partner en vreesde voor haar leven, aldus het parket.

De lokale politie van Charleroi begaf zich naar de rue des Verreries maar de verdachte weigerde open te maken voor de inspecteurs. Nadien poogde hij via de daken te vluchten. Toen de agenten door een raam bloedsporen opmerkten, drongen ze de woning binnen en pakten de man op.

Op zolder vonden ze de toegetakelde jonge vrouw, opgesloten op zolder. Haar lichaam vertoonde tal van bloeduitstortingen veroorzaakt door stokslagen en er waren sporen van inkepingen met een mes op de benen. “Om haar te doen lijden,” aldus substituut Sandrine Vairon. Het slachtoffer werd in shock gehospitaliseerd. Ze verkeert niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen zou de vrouw zeker de voorgaande 48 uur gemarteld zijn.

Moeder van verdachte vrijgelaten

De verdachte werd zaterdag voor de onderzoeksrechter geleid, die hem aanhield voor poging doodslag, opsluiting en onmenselijke en vernederende behandelingen. Zijn moeder, in wiens woning de feiten in haar bijzijn gebeurden, werd vrijgelaten. In deze fase werd het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood niet weerhouden, maar het onderzoek wordt voortgezet.