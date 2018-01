Duitse ambassade in Kaboel heropent deze zomer in containers

De Duitse ambassade in Afghanistan, die gesloten is sinds een zware bomaanslag in mei 2017, heropent deze zomer in een aantal containers. Dat schrijft het Duitse magazine Der Spiegel zaterdag. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wil geen commentaar geven op het nieuws.

De bouw van een nieuwe ambassade neemt volgens Der Spiegel vier jaar in beslag. In tussentijd nemen de Duitse diplomaten hun intrek in in containers in Kaboel.

De Duitse ambassadeur in Afghanistan, Walter Hassmann, en zijn team werken momenteel vanop de Amerikaanse ambassade in Kaboel.

Bij de bloedige aanslag met een bomauto kwamen 150 mensen om het leven en vielen honderden gewonden. De Duitse ambassade raakte zwaar beschadigd.