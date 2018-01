Vrouw die geen hulp kon roepen toen haar zus stierf, is nu zelf overleden

De zussen woonden op de verdieping boven het vroegere café In de Kroon in de Olense Stationsstraat. Foto: Hans Otten

Olen - Enkele dagen na haar zus Maria (81) is nu ook Esther 'Jen' Boeckx (84) overleden. De vrouw was niet in staat om iemand te verwittigen toen haar zus aan het sterven was.

in de Stationsstraat in Olen trof de politie donderdagmiddag het stoffelijk overschot van Maria aan. Zij lag plat op haar buik op de overloop, haar zus lag zieltogend in haar bed. Beide vrouwen droegen nog hun nachtkledij. De vrouw was vermoedelijk al enkele dagen ervoor een natuurlijke dood gestorven, maar drie jaar oudere zus Esther bleek fysiek niet in staat om alarm te slaan.

Zij werd met zware ondervoedingsverschijnselen naar het ziekenhuis van Herentals overgebracht, waar ze vrijdag is gestorven.

Maria (81) en Esther Emilienne ‘Jenneke’ Boeckx (84) waren bekende figuren in Onze-Lieve-Vrouw-Olen. Terwijl Maria in haar loopbaan als kleuterleidster het halve dorp als uk in haar klas zag passeren, baatte Jenneke decennialang volkscafé In den Kroon naast de spooroverweg uit.

Ondertussen raakte ook bekend dat voor beide ongehuwde zussen donderdag om 10u een afscheidsplechtigheid wordt georganiseerd in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw Olen.