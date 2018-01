Manchester City lijkt onklopbaar in de Premier League: simply the best, of waren deze ploegen nóg beter?

Manchester City kan zondag een nieuwe historische kaap ronden. Als het minstens gelijkspeelt op Liverpool is het 31 matchen op rij ongeslagen en doet het even goed als het legendarische Liverpool-team uit 1987-1988. De vraag is niet langer of Manchester City kampioen wordt, de vraag is of de troepen van Pep Guardiola het beste Engelse team van de laatste dertig jaar zijn. We wegen hen af tegen vier legendarische kampioenenploegen.