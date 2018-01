Stadsfeestzaal op Antwerpse Meir ontruimd na rookontwikkeling, maar intussen weer vrijgegeven

De Stadsfeestzaal in Antwerpen is zaterdagnamiddag een tijdlang ontruimd geweest. Er was rookontwikkeling ontstaan in de kelder van het gebouw en de rook hing ook in enkele winkels. Na anderhalf uur werd het winkelgedeelte weer vrijgegeven.

Foto: BFM

De brandweer werd zaterdagnamiddag rond 16 uur opgeroepen voor rookontwikkeling in het statige winkelcentrum op de Meir. Op de kelderverdieping was er rookontwikkeling ontstaan en de rook hing ook al in enkele winkels. Op de bovengelegen verdieping -1 zijn onder meer Delhaize, Action en Kruidvat gevestigd.

“Momenteel zijn we nog op zoek naar de oorzaak. Deze zoektocht wordt bemoeilijkt door de vele deuren die gesloten zijn en de beperkte zichtbaarheid door de rook”, zei brandweer-woordvoerster Jasmien O omstreeks 17 uur. “De ontruiming verloopt vlot.” De woordvoerster zegt ook dat er op geen enkel moment gevaar was voor de aanwezigen en dat er geen gewonden vielen.

Omstreeks 17.30 uur volgde dan de melding dat het winkelgedeelte van de Stadsfeestzaal weer werd vrijgegeven. “We hadden via ons securitycenter een brandmelding gekregen. Het bleek om lichte rookontwikkeling in de kelder aan de kant van de Meir te gaan”, zegt Hans Dhondt, centrummanager van de Stadsfeestzaal. “Voor alle zekerheid is het evacuatieplan in werking getreden. De evacuatie, samen met de politie, is vlot verlopen en er was geen paniek.” Op dit moment wordt nog onderzocht of een elektriciteitskast in de kelder de bron van de rook was.

De brandweer bevestigt dat de rookontwikkeling zich op dit moment enkel nog beperkt tot enkele ruimten in de kelder en sterk is afgenomen. “We wachten nu nog met 1 ploeg ter plaatse op Eandis om enkele deuren te openen”, aldus de brandweer.

De Meir was rondom de Stadsfeestzaal afgezet gedurende de operatie. Mede door de solden en de vaste zaterdagse opkomst was het er dan ook uitzonderlijk druk.

We zijn ter plaatse in de #stadsfeestzaal voor rookontwikkeling in de kelder. Het gebouw wordt ontruimd. Geef er ruimte aan de hulpdiensten! — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) January 13, 2018

Foto: BFM

Foto: BFM