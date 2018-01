Zeker drie doden bij zelfmoordaanslag in Bagdad

Archiefbeeld. Hoewel ISIS verjaagd is, zijn Jihadistische cellen nog actief in Bagdad. Foto: Photo News

In het noorden van de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn bij een zelfmoordaanslag zaterdag minstens drie mensen om het leven gekomen. De aanval gebeurde nabij een controlepost van de veiligheidsdiensten. Volgens een anonieme politieofficier vielen naast de drie doden ook elf gewonden. Het gaat om een eerste balans.

Het militaire commando in Bagdad bevestigde de zelfmoordaanslag op het controlepunt nabij Aden, in het noorden van Bagdad.

De aanslag is nog niet opgeëist.

Irak kondigde in december het einde aan van de oorlog tegen terreurgroep Islamitische Staat (ISIS), die verjaagd is uit de omgeving van Bagdad en andere stedelijke gebieden die de groep in Irak controleerde. Jihadistische cellen zijn weliswaar nog actief in het noorden van de hoofdstad.