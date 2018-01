Geen Spaanse zon voor onze scheidsrechters maar een winterstage in Tubeke: “Perfect”

De Belgische scheidsrechters brachten zaterdag door op het Belgian Football Center in Tubeke, waar de jaarlijkse winterstagedag voor de refs werd gehouden. “Er is geen Spaanse zon, maar de faciliteiten zijn perfect om het tweede deel van het seizoen voor te bereiden”, zegt scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist Foto: BELGA

De Belgische scheidsrechters kregen een technische sessie voorgeschoteld, waarbij de nadruk vooral lag op de samenwerking met de assistenten en de communicatie met de videoref. Nadien volgde een stevige fysieke training op het kunstgrasveld van Tubeke. “We doen hier hetzelfde als de profclubs, maar dan in eigen land in plaats van onder de Spaanse zon. Ook voor de refs is het belangrijk om met de perfecte conditie aan de tweede seizoenshelft te starten”, verklaarde Verbist het belang van de stagedag.

Ondanks veel kritiek op enkele tussenkomsten van de videoref, beoordeelt Verbist de eerste seizoenshelft positief. “Er zijn natuurlijk wat elementen die beter kunnen, zoals ook de VAR. Maar we merken dat het steeds beter gaat en er minder fouten worden gemaakt. In het begin werd er wat vaker de mist ingegaan, maar eerlijk gezegd lagen de verwachtingen ook gewoon te hoog”, zei Verbist. “We willen vooral nog werken aan de communicatie tussen arbiter en VAR. Dat is prioritair. In PO1 is de VAR voorzien voor alle wedstrijden.”

De Pro League besliste eind vorig jaar op basis van een principeakkoord om volgend seizoen de videoref volledig te implementeren, voor alle wedstrijden. De International Football Association Board (IFAB) moet daarvoor in de lente nog wel het licht op groen zetten. “We zijn nu alvast hard aan het werken om voor volgend seizoen alle voorbereiding te treffen”, zei Verbist nog.

“Semiprofstatuut zorgt voor meer uniforme en logische beslissingen”

Het voornaamste gevolg van het semiprofessioneel statuut voor scheidsrechters is dat er uniformiteit in het oordeel van de ref komt, zo oordelen semiprofs Bart Vertenten en Lawrence Visser. “Daardoor zullen de spelers, trainers en supporters de beslissingen die we maken ook logischer vinden”, zei Vertenten zaterdag in Tubeke, waar de scheidsrechters een winterstagedag hielden.

Sinds juli 2017 liggen acht scheidsrechters, van wie zeven met een FIFA-badge, bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) onder een halftijds contract. Op die manier kunnen zij werk, privé en voetbal beter organiseren. “Vorig jaar moest ik na een volledig werkdag nog trainen als ik terug thuis kwam. Dat was veel te zwaar. Nu ligt dat anders”, beaamde Visser. “Nu het voetbal steeds professioneler wordt, konden we als scheidsrechters ook niet achterblijven.”

In ruil vraagt scheidsrechtersbaas Johan Verbist hen twee keer per week een sessie in Tubeke bij te wonen. “Daar krijgen we vooral technische sessies”, legt Vertenten uit. “In groep analyseren we onze prestaties van het afgelopen weekend. Dat doen we allemaal samen, waardoor we van elkaars fouten leren. We zien meer fases en we leren samen de juiste beslissingen maken. Dat zorgt voor uniformiteit. Dit is het tweede jaar dat we ook met een vaste pool van assistenten werken. Met vaste teams ben je ook beter op elkaar ingespeeld. Daar plukken we ook steeds meer de vruchten van.”

Visser ziet ook dat elke ref progressie maakt. “Dat is het verschil met de voorbije jaren. Ons gezamenlijk niveau gaat omhoog. De scheidsrechters helpen en versterken elkaar. Dat is de sterkte van deze groep”, aldus Visser.

Ook fysiek gaan de semiprofs erop vooruit, benadrukken Visser en Vertenten. “En ook dat komt het oordeel ten goede. We moeten namelijk altijd beslissingen maken onder een zekere fysieke druk”, aldus Visser, die ook progressie merkt met betrekking tot de videoref. “In het begin was het moeilijk, maar de resultaten van november en december zijn hoopgevend. In de tweede seizoenshelft zal de samenwerking met de videoref nog beter gaan. We leren immers uit de gemaakte fouten”.

Vertenten hoopt deze zomer sprong naar UEFA categorie 1 te maken

Vertenten hoopt komende zomer de sprong van UEFA pot 2 naar UEFA pot 1, de op één na hoogste categorie, te maken. “Als ik mijn eerste seizoenshelft kan evenaren, maak ik een goede kans”, zei Vertenten.

“Ik ben heel tevreden over mijn niveau in Europa. Ik heb enkele goede ervaringen gehad en mocht in de Europa League groepswedstrijden van Zenit, toch een kanshebber op de eindzege, fluiten”, zei Vertenten. “Ik voel me gesteund door de UEFA en dat geeft natuurlijk een extra stimulans.”

De doelstelling om op het EK van 2020, zonder gaststad Brussel, een Belgische scheidsrechter te hebben wordt moeilijk, oordeelt Vertenten. “Voor mij persoonlijk toch zeker. Geen enkele Belg zit in de Elite-categorie, dus ik vermoed dat EURO 2020 een moeilijk verhaal wordt voor de Belgische refs. Mijn persoonlijk doel is om naar pot 1 te stijgen. In Europa krijgen we niet veel kansen om ons te tonen. Dus als er zich dan eens een opportuniteit voordoet, moet je die met beide handen grijpen.”

Refs die zich van een plek in de hoogste categorie verzekeren, komen in aanmerking voor de Champions League en de grote toernooien. In pot 1, met Sébastien Delferière als enige Belg, zitten scheidsrechter die voornamelijk in de Europa League actief zijn. Jonathan Lardot, Alexandre Boucaut en Vertenten vertoeven in categorie 2, waarvan de arbiters vooral aangewezen worden voor internationale beloftenwedstrijden en Europese wedstrijden in de voorrondes. .