Gestolen borstbeeld Leopold II teruggevonden, al zorgde kunstenaar intussen voor opmerkelijke vervanger

Vorst / Brussel - Het borstbeeld van koning Leopold II dat tot voor kort in het Dudenpark stond, is teruggevonden. In de nacht van woensdag op donderdag werd de buste nog van zijn sokkel gehaald door activisten van het collectief Association Citoyenne pour un Espace public Décolonial (ACED) die zich zo kritisch wilden uitlaten over het koloniale verleden. Opvallend detail: op vrijdag werd het borstbeeld tijdelijk vervangen door een vrijwel exacte kopie… gemaakt uit verschillende graansoorten.

Het was een grote opluchting voor burgemeester van Vorst Marc-Jean Ghyssels (PS). Het borstbeeld werd zowaar aangetroffen in het struikgewas van het park zelf, waarna Leefmilieu Brussel ter plaatse kwam. “Het was een parkwachter die de buste zaterdagochtend in de struiken opmerkte”, vertelde de overheidsdienst aan RTBF. “Hij verwittigde de politie en bracht het borstbeeld naar een veilige plaats.”

Op het eerste gezicht leek het beeld niet beschadigd , maar hoe dan ook zal het zorgvuldig worden onderzocht door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Binnen een à twee maanden zou het borstbeeld weer op de sokkel moeten staan.

Kopie uit graansoorten

Voorafgaand op de vondst werd de buste echter tijdelijk vervangen door een speciale replica. Nadat Ghyssels via een video op Facebook de dieven opriep om het borstbeeld terug te geven, stak een kunstenaar de handen uit de mouwen. Hij besloot een kopie te maken van het beeld bestaande uit allerlei graansoorten en die op de lege sokkel te plaatsen.

De burgemeester hoopt alvast dat het echte beeld snel weer terechtkomt op zijn oorspronkelijke plaats. “Ik ben blij dat we de buste hebben teruggevonden”, verklaarde hij. “Ik erken de mediacoup die gepaard ging met deze diefstal, maar op deze manier kunnen we de fouten uit het verleden simpelweg niet oplossen. Laat me hier wel aan toevoegen dat ik zeker bereid ben om de leden van het collectief te ontmoeten.”