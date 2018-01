Zorgen over racisme in Rusland in aanloop naar WK: “Zie de chocolaatjes smelten in de zon”

Spartak Moskou is zwaar onder vuur te komen liggen na een racistische tweet. “Zie de chocolaatjes smelten in de zon”, stond er bij een video vanop oefenkamp in Dubai met drie donkere spelers op. Een incident dat ze in Rusland kunnen missen als kiespijn met het WK in aantocht...

Spartak vormde al menig maal het onderwerp van een UEFA-onderzoek wegens racisme, maar heeft blijkbaar nog niet uit zijn fouten geleerd. Het was de Russische international Georgi Dzhykia die zaterdag de twitteraccount van de club mocht beheren. De verdediger filmde zijn Braziliaanse ploegmaats Fernando, Luiz Adriano en Pedro Rocha en postte het filmpje omstreeks 10u00. Vijf uur later werd het na 1.400 retweets en een lawine van reacties verwijderd. Er volgde nog een tweet van Fernando, die verklaarde “dat er geen racisme is bij Spartak”. “We zijn vrienden en een hechte familie”. Wat later kwamen Fernando, Luiz Adriano, Pedro Rocha en Georgi Dzhykia ook nog eens arm in arm voor de camera verklaren “dat ze echt wel dikke vrienden zijn en blijven”.

Maar het kwaad was al lang geschied. De club werd op sociale media hard aangepakt voor dit racisme.

“Deze post toont alleen maar de vooroordelen jegens zwarte mensen in Rusland”, klinkt het bij de anti-discriminatiebeweging Kick It Out. “Dat de grootste club van het land zoiets tolereert geeft een verkeerd signaal. De club werd onlangs nog bestraft voor islamofobe gezangen, maar de boodschap blijkt bij de spelers en het bestuur niet te zijn aangekomen. Het toont nog maar eens aan dat er nog veel werk is om het racisme uit de sport te bannen.”

“Racisme is één van de grootste problemen waarmee Rusland wordt geconfronteerd in het jaar waarin zij het WK organiseren”, weet Piara Powar, directeur van Football Against Racism in Europa. “Posts zoals deze laten zien hoe sommige minderheden in het land worden gezien. Het is totaal fout dat de grootste club van Rusland racistische opmerkingen zoals deze tolereert.”