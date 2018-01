Tunesische president schiet op buitenlandse pers

De Tunesische president Béji Caïd Essebsi heeft de buitenlandse pers ervan beschuldigd de feiten te hebben “uitvergroot” tijdens de verslaggeving over de recente sociale onlusten in het land. Volgens de president hebben de buitenlandse media het imago van Tunesië beschadigd.

“Er was overdrijving in de buitenlandse pers”, aldus de president. “De zaken zijn uitvergroot”, verklaarde hij tijdens een vergadering met de regerende partijen, de vakbond UGTT en het patronaat. Die vergadering is bedoeld om uit de huidige crisis te raken. “Er is echt uitvergroting en propaganda”, klonk het ook.

“De hele wereld heeft ons beschadigd”, aldus de Tunesische president. Nog volgens hem was de berichtgeving in de Tunesische pers wel “evenwichtig” en “rechtvaardig”.

De protesten waren vooral gericht tegen de besparingen en nieuwe belastingen, die begin dit jaar van kracht werden. De demonstranten beschuldigen de regering ervan dat daardoor de prijzen voor levensmiddelen, brandstof en telecommunicatie zijn gestegen. Ook de verhoogde btw leidt bij veel mensen tot financiële problemen.