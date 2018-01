“Zoek onmiddellijk dekking, dit is geen oefening”, vals alarm voor ballistische raket naar Hawaï zaait verwarring

“Ballistische raketdreiging inkomend naar Hawaï. Zoek onmiddellijk dekking. Dit is geen oefening”, zo klonk de ‘emergency alert’ die zaterdag veelvuldig op Twitter werd gedeeld.

Behalve het ‘Hawaii Emergency Management Agency’ zei ook Tulsi Gabbard, een Hawaïaanse Democrate in het Huis van Afgevaardigden, dat het om een vals alarm ging. “Ik heb bevestigd bij functionarissen, er is geen raket inkomend”.

De inwoners van Hawaï uiten hun zorgen en frustraties via Twitter, maar willen bovenal wat duidelijkheid. “Kan iemand meer details geven en waarom is dit bericht verzonden,” klinkt het onder meer. Of ook nog: “Realiseren jullie zich wel dat heel wat mensen geen sociale media hebben en door jullie bericht denken dat ze gevaar lopen?”

OK, so one person confirmed it was being reported on local TV but EMA twitter saying it’s not/no longer (?) a threat. Some transparency on this would be appreciated, especially for those currently in Hawaii I’m sure. https://t.co/Gdd3HarFfh