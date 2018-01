De Wever blaakt van zelfvertrouwen tijdens nieuwjaarstoespraak: “We hebben er 600 leden bij sinds 1 januari. Hoe zou dat komen?”

In zijn nieuwjaarstoespraak voor militanten kijkt Bart De Wever vol vertrouwen naar de toekomst. Hij maakte de speerpunten van N-VA voor het komende verkiezingsjaar duidelijk en sprak zijn steun voor Theo Francken duidelijk uit. De crisis rond de staatssecretaris voor Asiel en Migratie pakt bijzonder goed uit voor zijn partij. “Zeshonderd nieuwe leden op twaalf dagen, dat hebben we nog nooit meegemaakt.”

Hoewel N-VA de afgelopen weken meermaals in aanvaring kwam met CD&V en Open VLD, naar aanleiding van het dossier-Soedan en de reacties daarop van Francken, vermeldde De Wever zijn coalitiepartners niet. De N-VA-voorzitter sprak enkel in algemene termen over “sommigen die het maar niet kunnen laten om feitelijk alle deuren en ramen op te wrikken.”

Applaus voor Theo

“Het zijn dezelfden die gretig inhakken op degenen die net vanuit dat algemeen belang de regels proberen toepassen. Er is iemand in de zaal die daar stilletjes aan over kan meespreken. Ik denk dus dat ik namens iedereen spreek als ik zeg: voortdoen Theo!” De aanwezigen antwoordden met applaus, en scandeerden ‘Theo!’.

De Wever hamerde erop dat nieuwkomers zich aanpassen aan de in Vlaanderen heersende waarden en normen. “Dat is de toekomst. Een toekomst in een welvarend Vlaanderen, in een veilig Vlaanderen en in een vrij Vlaanderen.”

Voor premier Michel, die vorige week nog zei zich niet te laten ‘chanteren’ door de N-VA, kon er een kleine steunbetuiging af. “Federaal komt het begrotingsevenwicht binnen handbereik. En ook een schuldgraad onder de 100 procent is geen verre droom meer. Wij zullen Charles Michel steunen om dat doel alsnog te bereiken.”

De N-VA is versterkt uit het recentste regeringscrisisje gekomen, en blaakt duidelijk van het zelfvertrouwen. Sinds 1 januari heeft de N-VA er bijna zeshonderd leden bij, zei De Wever. “Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Hoe zou het komen?”

“Verandering werkt”

“Ja, er is veel bespaard en veel hervormd. Ja, de pensioenleeftijd zal geleidelijk stijgen. Ja, de rood-groene schuldenberg in de energie is aangepakt. Maar, ja, het was nodig. En ja, de verandering werkt.”

Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA in de Mechelse Nekkerhal, voor de gelegenheid getooid met gele in plaats van rode lopers, verdedigde voorzitter Bart De Wever het beleid van de regeringen waar zijn partij deel van uitmaakt. Dankzij het werk van de N-VA-ministers is Vlaanderen is welvarend en veilig, was De Wevers boodschap.

“De vooruitzichten voor onze economische groei in de komende jaren zijn opnieuw rooskleurig, zeker voor Vlaanderen”, zei De Wever voor duizenden militanten. “En stap voor stap wordt er een veiligheidscultuur opgebouwd om het hoofd te bieden aan zij die ons bedreigen.”

Tegelijk blikte De Wever vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. “Nu is het aan u”, sprak De Wever, met oranje das en een V-teken op de borst gespeld. “Het is aan u en u hebt er nog welgeteld 274 dagen voor. U moet spreken over verantwoord, veilig en Vlaams van De Panne tot Mechelen aan de Maas.”

“Laat ze vrij!”

De Wever had tot slot ook nog woorden over voor de Catalaanse kwestie. “Nog nooit is mijn geloof in Europa zo geschokt als in 2017. Zeg één ding duidelijk aan Madrid: laat de Catalaanse leiders vrij. Laat ze vrij!”