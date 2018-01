Stad en AA Gent ontkennen alles: “Die skybox staat meer leeg dan dat hij wordt gebruikt”

Gent - In zijn boek ‘De illegale Ghelamco Arena’ schiet auteur Ignace Vandewalle met scherp op het Gentse stadsbestuur: “Bij de bouw van het stadion van AA Gent is de wet overtreden en het stadsbestuur tafelt in een eigen skybox regelmatig op kosten van de belastingbetaler.” Burgemeester Daniël Termont (SP.A) en AA Gent ontkennen alle aantijgingen.

Reken maar dat zowel Daniël Termont als AA Gent-voorzitter Ivan De Witte zich zaterdagochtend in hun koffie verslikten toen ze de voorpublicatie van het boek van Ignace Vandewalle onder ogen kregen. In De illegale Ghelamco Arena trekt de voormalige medewerker van Jean-Marie Dedecker hard van leer tegen het Gentse stadsbestuur over hoe het er de afgelopen jaren aan toe zou zijn gegaan in het stadion van AA Gent.

Twee keer wet overtreden

Om te beginnen werd volgens Vandewalle bij de bouw van het stadion twee keer de wet op de overheidsopdrachten overtreden. De auteur vindt het ook niet kunnen dat de stad Gent in 2016 aandeelhouder werd van AA Gent: “Overheden die aandeelhouder worden van een professionele voetbalclub? Dat is een overtreding van de ethische, maatschappelijke en sportieve regels.”

In een derde punt van kritiek heeft Vandewalle het over de eigen skybox van de stad Gent. “De schepenen krijgen niet alleen een gratis abonnement en gratis parkeerplaats. De stad heeft ook een eigen loge waar de schepenen mogen eten en drinken op kosten van de belastingbetaler. Ik heb een verslag van het Gentse schepencollege van 2015 waarin staat dat daarvoor 5.000 euro wordt vrijgemaakt. Daar kan je al flink voor eten en drinken, hè?”, zegt de auteur.

In een gedetailleerd persbericht ontkennen Stad en club alles. “De realisatie van het stadion verliep volgens de regels. Een goeie vertrouwensrelatie tussen stad en club is trouwens overal in Europa een sleutelvoorwaarde om tot de bouw van een nieuw stadion te komen. Bovendien betaalt AA Gent in dit geval alles terug aan de Stad, die op het eind van de rit eigenaar blijft”, klinkt. Om alle twijfels weg te nemen mogen journalisten volgende week vrijdag het volledige dossier inkijken.

Terugkomend op de skybox zegt burgemeester Termont nog dat die meer leeg staat dan gebruikt wordt. “Als ik vanuit mijn functie bij Fluxys die loge gebruik om gasten uit te nodigen, betaalt het gasbedrijf de rekening van het eten en drinken. De loge en de kaarten zijn voor 50 jaar gratis, dat heeft de stad afgedwongen bij de bouw van het stadion. Het idee dat het volledige stadsbestuur zich in die skybox bij elke thuismatch tegoed doet aan champagne en kaviaar is van de pot gerukt. ”