Transfervrije Maecky Ngombo keert terug naar Roda JC

Maecky Ngombo heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Roda JC. Dat maakte de rode lantaarn in de Nederlandse Eredivisie vrijdag bekend.

De 22-jarige Ngombo zat sinds afgelopen zomer zonder club en trainde de voorbije maanden al mee met de beloften van Roda JC. De Belgische aanvaller overtuigde technisch directeur Harm van Veldhoven om hem tot het einde van het lopende seizoen vast te leggen.

Ngombo begint zo aan zijn tweede termijn bij Roda JC. In 2015 streek hij vanuit de jeugdopleiding van Standard neer in Kerkrade. Na twee maanden bij Jong Roda JC stroomde hij door naar het eerste elftal. In de zomer van 2016 vertrok Ngombo naar de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf, dat hem in januari 2017 uitleende aan de Engelse derdeklasser MK Dons.

“Met het aantrekken van Ngombo hebben we meer mogelijkheden in de voorste linie. Zeker door de langdurige blessures van Mitchel Paulissen en Célestin Djim misten we voorin wat variatie. Twee jaar geleden heeft hij bij Roda JC bewezen dat hij het niveau aankan en wij hopen natuurlijk dat we ook nu weer veel plezier aan hem gaan beleven”, verklaarde de tot Belg genaturaliseerde van Veldhoven.