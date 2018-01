Natalia (37): “Een buitenlands verhaal hoeft niet meer voor mij”

In 2018 viert Natalia 15 jaar carrière. Of ze dat écht gaat vieren, weet ze nog niet. Wat wel vaststaat, is dat ze straks met een jaar uitstel aan nieuwe theaterconcerten begint. Tijdens de tweede Me and My Producer-tournee worden de songs tot op het bot gestript, zodat haar stem nog meer op de voorgrond staat. “Op het podium wil ik dicht bij mezelf staan.”