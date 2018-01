Schatrijke privédetective die mee naar Maddie McCann zocht dood aangetroffen in mysterieuze omstandigheden

Kevin Halligen, de 56-jarige privédetective die de verdwijning van het Britse meisje Maddie McCann jaren onderzocht, is dood teruggevonden in zijn huis. Het lichaam van de man zou onder het bloed gezeten hebben. De politie start een onderzoek naar de mysterieuze omstandigheden van zijn dood.

De Britse veiligheidsagent Kevin Halligen stortte zich in 2008 op de verdwijningszaak rond Maddie McCann, maar werd er later zelf van beschuldigd de familie van het meisje op te lichten. Nu is de man op 56-jarige leeftijd overleden in mysterieuze omstandigheden.

Drankprobleem

Halligen werd dood aangetroffen in zijn herenhuis in Surrey, dat is een graafschap in de regio South East England. Zijn lichaam zou onder het bloed gezeten hebben, maar hoe dat komt is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart.

Een ex-collega zou gemeld hebben aan de Briste nieuwswebsite ‘MailOnline’ dat er veel bloed was omdat hij gevallen zou zijn. Zijn voormalige dokter, Kate, vertelde eerder al dat Halligen een drankprobleem heeft en daar aan ten onder zou gaan. Ze beschreef hem uitgebreid in ‘Madeleine’, haar boek werd een bestseller. Halligen zou steeds opnieuw dingen beloven zonder ze effectief uit te voeren. “De ouders van Maddie hadden al genoeg verdriet,” klonk het. “En toch buitte hij hen uit.”

De ouders van het verdwenen meisje Maddie. Foto: BELGAIMAGE

Oplichter

Halligen is geen onbesproken man. Als privédetective werd hij vaak beschreven als een ‘James Bond-achtige spion’. En hoewel de ouders van het verdwenen Britse meisje Maddie er eerst alle vertrouwen in hadden dat Halligen hun dochter zou terugvinden, bleek al snel waarom de veiligheidsagent niet volledig te vertrouwen was. Zo zou hij 333.000 euro verduisterd hebben uit het fonds om het kind terug te vinden. Hij werd betaald om topspeurders in te zetten en ook zelf op onderzoek uit te gaan, maar het grootste deel van dat geld zou hij zelf opgebruikt hebben. Hij leidde dan ook een flamboyant leven: overnachten gebeurde in de meest luxueuze hotels, dineren in de beste restaurants.

Nu wordt de dood van de man onderzocht.