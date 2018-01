H&M-winkels in Zuid-Afrika tijdelijk gesloten vanwege protest

Na demonstraties tegen H&M in Zuid-Afrika heeft de modeketen al haar vestigingen in het hele land tijdelijk gesloten. Actievoerders protesteerden zaterdag voor verschillende H&M-winkels en drongen er gedeeltelijk binnen. H&M is een “racistische” winkel, zei Benjamin Disoloane van de Economische Vrijheidsstrijders, een radicaal-linkse oppositiepartij, aan nieuwssite News24.

De Zweedse onderneming liet een gekleurde jongen model staan voor een advertentie in een trui met opschrift ‘Coolest monkey of the jungle’. Daarop kwam scherpe kritiek.

Bij de acties raakten geen klanten of werknemers gewond, zei H&M. De veiligheid van werknemers en klanten staat evenwel voorop, en daarom worden de winkels tijdelijk gesloten. Onduidelijk is nog wanneer ze zullen heropenen.

LEES OOK. Demonstranten vernielen H&M-winkels na heisa rond ‘racistische’ trui

In een winkelcentrum in de buurt van de economische metropool Johannesburg drongen mensen een H&M-winkels binnen en gingen ze aan het plunderen, zegt de politie via Twitter. De politie moest rubberen kogels inzetten tegen de actievoerders. In een video van nieuwszender eNCA waren omvergeworpen etalagepoppen te zien, kapotte spiegels en kledingstukken op grond.

Na kritiek op de advertentie verontschuldigde H&M zich en trok ze het beeld in. H&M is er sterk van overtuigd dat racisme en vooroordelen, of ze nu zo bedoeld zijn of niet, onaanvaardbaar zijn, zei de modeketen zaterdag.