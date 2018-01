Salmonella in babymelk: meer dan 21 miljoen loten in 83 landen teruggeroepen

In totaal werden meer dan 21 miljoen loten babymelk in 83 landen teruggeroepen, nadat er salmonella was ontdekt in een aantal producten. Dat maakte de topman van het bedrijf Lactalis, Emmanuel Besnier, bekend in een interview met Journal du Dimanche. Het is de eerste keer dan de patron van zich laat horen in het schandaal.

Na een onderhoud met de Franse minister van Economie afgelopen vrijdag, besliste de groep op alle loten babymelk afkomstig uit de fabriek in Craon, in het westen van Frankrijk, terug te roepen. Het gaat om een gigantische operatie, want het melkpoeder wordt verkocht in maar liefst 83 landen.

In Frankrijk zelf zouden al zowat 35 kinderen besmet zijn geraakt na het consumeren van babyvoeding van Lactalis. Ook in Spanje is al een salmonellabesmetting bevestigd, in Griekenland is er een verdacht geval na het drinken van Lactalis-babymelk. In België heeft het Voedselagentschap (FAVV) op 22 december een terugroepactie gelanceerd.

Er werden ook al “honderden” klachten ingediend door ouders van zuigelingen en het Franse gerecht is een onderzoek geopend. Maar Besnier verzekert dat hij niets te verbergen heeft. Hij wil begrijpen wat er precies is misgelopen, maar ziet voorlopig geen fouten in de procedures, zegt hij aan Journal du Dimanche. Hij beloofde alle families die schade hebben geleden te vergoeden.

Niet ongerust zijn

Belgische consumenten moeten niet ongerust zijn, bevestigt het FAVV. “Wat moest gedaan worden, is gebeurd. We zijn niet gecontacteerd geweest door de Franse autoriteiten, wat wel het geval zou zijn indien er zich een probleem stelde”, bevestigt een woordvoerder van het Voedselagentschap. Dat lanceerde op 22 december zelf een terugroepactie. “Alle handelaars in ons land zijn gecontacteerd en zij hebben allemaal bevestigd dat ze het product niet meer hebben verkocht.”

Het FAVV zegt ook nog dat het de voorbije drie jaar voor de hele Belgische markt duizend stalen heeft onderzocht en dat er daarbij geen salmonella werd aangetroffen.

Voor Belgen die regelmatig de grens oversteken om boodschappen te doen, wordt aangeraden de website van het Franse ministerie van Volksgezondheid te raadplegen.