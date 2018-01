Man bekent 25 jaar oude moord live op tv: “Elke minuut van elke dag is een nachtmerrie geweest”

Een man heeft live op de Amerikaanse televisie een 25 jaar oude moord bekend. “Elke minuut van elke dag is een nachtmerrie geweest”, zei Brian Hawkins. “De mensen moeten weten dat ik er spijt van heb.”

In 1993 werd in het Amerikaanse Redding de 19-jarige Frank Wesley McAlister vermoord. De jongeman werd doodgestoken en overvallen, maar dat was het enige dat geweten was. Daders of zelfs maar verdachten waren er niet. Een echte cold case dus, een onopgeloste zaak waar stiekem alle hoop over is opgegeven.

In dit geval veranderde het afgelopen week helemaal toen de 44-jarige Brian Hawkins verscheen op tv-zender KRCR. De man bekende er dat hij samen met twee kompanen - Curtis Culver (45) en diens zus Shanna (41) - achter de moord zit. De drie waren erop uit om het geld van McAlister, die net een schadevergoeding gewonnen had in een rechtszaak, te stelen. Uiteindelijk beslisten ze hem ook maar meteen te vermoorden. Hawkins en Curtis Culver staken hem dood en dumpten het lichaam in de bossen, waar diens lichaam een jaar later gevonden werd.

“Elke minuut van elke dag is een nachtmerrie geweest”, zei Hawkins na de bekentenis. “Het is raar. Frank heeft nooit een leven gehad. Wij waren tieners en nu ben ik 44, maar ook ik heb nooit een leven gehad. En wellicht zal ik er ook geen meer hebben na dit.” De man gaf aan dat hij enorm veel spijt had. “En dat moeten de mensen weten.”

Meteen na de uitzending werd hij naar het lokale commissariaat van de politie gebracht. “Dit was een cold case, een onopgeloste moord”, bevestigt Eric Wallace van de politie van Shasta County. “Alle agenten die eraan werkten zijn al met pensioen.” Zus en broer Culver werden een dag later opgepakt. Een van hen zou ook bekentenissen afgelegd hebben.

De drie wacht nu een zwaar proces. “Maar ik wil niet meer vluchten”, zei Hawkins nog.