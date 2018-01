Eén woord keert opvallend veel terug in recensies van Trump Hotels

Daar had hij beter even over nagedacht. De hotels van Donald Trump worden de jongste dagen overladen met slechte recensies, waarin één woord steevast terugkomt. En dat heeft de Amerikaanse president alleen aan zichzelf te danken.

De hele wereld schrok vrijdag toen Donald Trump een hoop landen, waaronder El Salvador en Haïti, omschreef als ‘shithole countries’. Vrij vertaald: klotelanden. De uitspraak werd overal veroordeeld, de VN noemde ze racistisch, maar de president ontkende het gezegd te hebben.

Intussen is op recensiewebsite Yelp een opmerkelijke reactie van internetgebruikers op gang gekomen. Het hotel in Washington DC, waar Trump eigenaar van is, staat in het oog van de storm. Het luxehotel krijgt van veel mensen slechts één ster en ze noemen het massaal een ‘shithole’. “De eigenaar is een oude, racistische en seniele man”, schrijven ze. “Geef je geld hier niet uit.”

Ook de hotels in Las Vegas en New York worden onder vuur genomen. “Shithole, het ergste dat ik ooit heb gezien”, “Ik snap niet waarom mensen hier zouden willen slapen” en “Alleen de service was goed: ik had een goed gesprek met een liftjongen uit Haïti” zijn maar enkele van de vele reacties.