Chalet in brand gestoken in buurt van Hoei

In Ben-Ahin, een deelgemeente van Hoei in de provincie Luik, is zaterdagavond een bewoonde chalet in brand gestoken. Niemand raakte gewond, maar het gebouw is wel zwaar beschadigd, zo bevestigt de lokale brandweer.

De brandweer kreeg iets voor middernacht een oproep, voor een brand aan het Bois des Rois. Het vuur bleek aangestoken en er is een verdachte opgepakt. Het parket van Luik onderzoekt de zaak.

In de buurt van Lasne in Waals-Brabant werd dan weer een auto in brand gestoken in de nacht van zaterdag op zondag. De wagen is volledig vernield, mogelijk werd hij gebruikt bij een misdrijf.