Passagiersvliegtuig glijdt net niet in zee op Turkse luchthaven

Een vliegtuig met 162 passagiers aan boord is zaterdagavond bij de landing op de luchthaven van Trabzon, in Turkije, bijna in zee terechtgekomen. Het toestel bleef steken in de modder, op enkele meters van het water. Niemand raakte gewond.

Het Turkse persagentschap Anadolu verspreidde beelden van de spectaculaire reddingswerken. Het vliegtuig, van de private carrier Pegasus, was afkomstig uit Ankara.

Alle passagiers konden volgens de gouverneur veilig uit het toestel worden geëvacueerd. Het luchtverkeer op de luchthaven van Trabzon werd even stilgelegd na het incident, maar is zondagochtend hervat.

BREAKING Pegasus flight #PC8622 overruns the runway at Trabzon Airport in Turkey. All 162 passengers were evacuated with only minor injuries reported. pic.twitter.com/pOANyguSMw