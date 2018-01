Uitspraak van Trump over Kim Jong-un is “fake news”, zegt Witte Huis

De uitspraak van de Amerikaanse president Donald Trump in The Wall Street Journal over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was onjuist. Dat heeft het Witte Huis zaterdagavond (plaatselijke tijd) gemeld.

In een interview met de Amerikaanse krant The Wall Street Journal heeft Trump het over zijn contact met Kim Jong-un. “Ik wil daar geen commentaar op geven”, antwoordt Trump of de vraag of hij al met Kim Jong-un belde. “Ik zeg niet of ik het al gedaan heb of niet. Ik wil gewoon geen commentaar geven.” De Amerikaanse president is in het interview van oordeel dat hij “waarschijnlijk een goede relatie met Kim Jong-un” heeft.

Die laatste zin is volgens de woordvoerder van het Witte Huis, Sarah Sanders, niet correct en moest in de voorwaardelijke wijs geschreven zijn. “De president heeft gezegd ‘Ik zou vermoedelijk een goeie relatie hebben met Kim Jong-un. Ik zou - ik zou - ik zou. Niet ik heb’“, aldus Sanders op Twitter. In het Twitter-bericht heeft Sanders de woorden “Ik zou” (“I’D” in het Engels) drie keer in hoofdletters en in het rood geschreven. Ze bestempelt het bericht van de krant als “fake news”.

Zowel het Witte Huis als The Wall Street Journal hebben het audiofragment van het interview op Twitter geplaatst. Volgens waarnemers is het moeilijk uit te maken wie er nu gelijk heeft, temeer omdat het verschil in het Engels tussen “Ik heb” en “Ik zou” erg miniem is.