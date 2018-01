Paniek in de straten en mensen die in riool willen schuilen door werknemer die “op verkeerd knopje duwt”

“Hij voelt zich vreselijk schuldig”, verklaarde Vern Miyagi, de directeur van het Hawaii Emergency Management Agency. “Hij deed het niet met opzet, het was een foutje.” Volgens de man had de werknemer - die al een tijdje voor het agentschap werkt - per ongeluk op het verkeerde knopje gedrukt tijdens een interne trainingsoefening en zal hij “advies en een opleiding krijgen zodat dit nooit meer gebeurt”.

Het duurde meer dan een halfuur voordat het Hawaii Emergency Management Agency een tweede boodschap verspreidde om het vals alarm recht te zetten, maar het kwaad was al geschied: duizenden Hawaïanen hadden al een schuilplaats gezocht - sommigen in de riool - en op verschillende plekken brak paniek uit door het sms’je. Sportevenementen op Hawaï werden onderbroken nadat lokale televisiezenders de boodschap hadden verspreid en ook acteur Jim Carrey dacht dat hij maar “tien minuten meer te leven had” toen hij werd gewekt op het eiland.

I woke up this morning in Hawaii with ten minutes to live. It was a false alarm, but a real psychic warning. If we allow this one-man Gomorrah and his corrupt Republican congress to continue alienating the world we are headed for suffering beyond all imagination. ;^\ pic.twitter.com/Kwca91IIy2