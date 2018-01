Grappige foto van “ijsjongen” is symbool van schrijnende armoede in China

Een achtjarige jongen is uitgegroeid tot het gezicht van de bedenkelijke omstandigheden waarin veel Chinese kinderen opgroeien. In verarmde landelijk gebieden leven ze in pure armoede. Maar Wang Fuman is diegene die hen weer hoop geeft.

Bar koud was het, maar voor Wang Fuman (8) was het gewoon een schooldag. En dus vertrok hij ’s ochtends met zijn boekentas naar school. Een wandeling van 4,5 kilometer door bergen en waterstromen, die eindigde in het heerlijk verwarmde klaslokaal.

Maar voor zijn klasgenootjes in het derde leerjaar was het geen gewone schooldag. Zij proestten het uit van het lachen toen ze Fuman zagen toekomen op school. Door het ijskoude weer hingen zijn haar, wenkbrauwen en wimpers vol rijm, waardoor hij eerder leek op een sneeuwman dan op een Chinese jongen. Zijn kaakjes zagen roder dan ooit.

Chinese boy arrives at school with frozen hair! Little Wang, what a trooper!! #IceBoy https://t.co/Ua5IohzOPQ pic.twitter.com/wQfm2FRPPK — Rhys Williamson (@rhyswilliamson) 12 januari 2018

De foto die zijn leraar nam, ging een eigen leven leiden op het internet via WeChat, een populaire Chinese berichten-app. Overal werd de foto gedeeld en vele duizenden Chinezen zagen de ‘ijsjongen’, zoals hij gedoopt werd, als een symbool van de kracht van het Chinese volk. “Hij is een nationale held”, schrijft de ene. “Je ziet de schoonheid en de hoop in zijn eenvoudige en eerlijke gezichtje”, schrijven anderen.

Schrijnend

Foto: AFP

Helaas legt de foto de vinger ook op een schrijnende wonde. Want Wang is een van de tientallen miljoenen die in armoede opgroeien in verarmde landelijke gebieden in het Aziatische land. Zij worden achtergelaten door hun ouders, die welvaart en werk gaan zoeken in grote steden, en hun kinderen blijven bij de grootouders achter. Daar zijn ondervoeding, vervallen huizen en bijzonder slechte toegang tot transport de grootste problemen. Wie naar school wil, moet dat zoals de achtjarige jongen doen: een enorme afstand afleggen. Elke dag opnieuw.

Het gevolg is dat heel wat jonge Chinezen niet langer naar school gaan en ermee stoppen. Dat is een doorn in het oog van de overheid, die droomt van een hoogopgeleid bevolking. “Er zijn zoveel incidenten met kinderen die achtergelaten worden”, zegt Kam Wing Chan, een professor aan de universiteit van Washington, in The New York Times. “De overheid zou gezinnen net moeten helpen om samen te blijven door hen te helpen om mét kinderen te verhuizen naar die steden.”

President Xi Jinping heeft zijn bevolking beloofd dat hij extreme armoede uit het land zal verdrijven tegen 2020, al belooft dat geen eenvoudige opgave te worden.

Donaties

Sinds de foto van de jongen viraal is gegaan, krijgt de school enorm veel donaties van Chinezen die inzitten met de schrijnende situatie van de kinderen. In totaal werd er al ongeveer 275.000 euro gedoneerd.