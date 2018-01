Bestuurder (51) even in levensgevaar na knal tegen boom

Wachtebeke - Bij een ongeval in de Leegstraat in Zelzate is een 51-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Ze was even in levensgevaar, maar is aan de beterhand.

In de Leegstraat in Zelzate is in de nacht van zaterdag op zondag een wagen, die uit de richting van de Oudeburgse Sluis kwam, tegen een boom gereden. Daarna werd hij naar de andere kant van de weg geslingerd.

De 51-jarige bestuurder, een inwoonster van Wachtebeke, werd onder levensgevaar weggevoerd naar het ziekenhuis. Twaalf uur later was dit gevaar geweken.

De Leegstraat was volledig versperd, het weinige verkeer moest plaatselijk omrijden.