Brandende olietanker voor Chinese kust gezonken: hoop voor bemanning is weg, vrees voor ecologische ramp

De olietanker Sanchi die voor de Chinese kust in brand stond, is zondag gezonken. Alle hoop om nog levende bemanningsleden te redden, is daarmee opgegeven. Ook voor het milieu is het ongeval een ramp. “Sanchi wordt een ecologische tijdbom op de bodem van de zee”, zeggen Chinese wetenschappers.

De tanker Sanchi, die vaart onder de Panamese vlag en olie van Iran naar Zuid-Korea vervoerde, botste zaterdagavond 6 januari op ongeveer 300 kilometer ten oosten van Sjanghai met het vrachtschip CF Crystal uit Hongkong. Op de 274 meter lange olietanker brak een grote brand uit. Van het vrachtschip konden alle 21 Chinese crewleden worden gered.

32 doden

Foto: AFP

De bemanning van de olietanker bestond uit dertig Iraniërs en twee Bengalen. In totaal konden de hulpdiensten al drie lichamen bergen. Er is geen hoop meer om de andere bemanningsleden nog levend terug te vinden.

“Ecologische tijdbom”

Ook op milieuvlak is het zinken van het schip geen goede zaak. Integendeel, weten Chinese wetenschappers. “De tanker is een ecologische tijdbom op de bodem van de zee.”

Daarmee doelen ze op de enorme hoeveelheid olie - 136.000 ton - die aan boord van de tanker was. Die zal na een week gedeeltelijk verdampt en verbrand zijn, maar vermoedelijk is er nog meer dan genoeg olie aanwezig om het water aanzienlijk te vervuilen. Onder meer voor de vissen een potentieel drama.

“De situatie is heel ernstig”, benadrukt een journalist van de Chinese staatstelevisie. Zhang Yong, een Chinese ingenieur, is minder onder de indruk. “Het gaat om lichte, ruwe olie”, aldus Yong. “Die heeft een veel kleinere impact dan andere olielekken omdat dit goedje veel vluchtiger is.” De impact op de oceaan zal niet groot zijn, zegt hij. “Dit gebied is open zee, ver weg van waar mensen wonen, dus de impact op mensen zal ook minimaal zijn.”