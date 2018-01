Heeft Alexis Sanchez de knoop doorgehakt? Chileen zit niet in selectie Arsenal, Engeland wacht in spanning af

Foto: Action Images via Reuters

De fans van de Premier League kijken er bijna reikhalzend naar uit. Wat doet Alexis Sanchez deze winter? De Chileen van Arsenal leek op weg naar Manchester City, maar de laatste dagen lijkt het er steeds meer op dat Manchester United over de beste papieren beschikt. En de geruchtenmolen zal zondag alleen maar harder draaien, want Sanchez zit niet in de kern voor het treffen met Bournemouth.

En volgens het Engelse Independent komt dat omdat de Chileen zijn keuze heeft gemaakt. Sanchez wil namelijk naar Manchester United, aldus de krant. Daar kan de aanvaller een riant loon van 350.000 pond per week opstrijken. Als Sanchez effectief naar Old Trafford trekt, is dat een stevige kaakslag voor Manchester City.

The Citizens leken lang inte liggen hadden zelfs twee plannen klaar. Oftewel betaalden ze nu nog 20 miljoen euro aan Arsenal en kreeg Sanchez een tekenbonus van 17 miljoen euro. Ofwel kon de Chileen zijn contract bij The Gunners uitdoen en volgende zomer de overstap gratis maken. Dan lag er een tekenbonus van 34 miljoen euro klaar. Maar stadsgenoot en aartsvijand Man United wil daar dus een stokje voor steken… Welke ploeg het ook wordt, Sanchez speelt zondag alvast niet mee bij Arsenal.

Wenger reageerde voor de match kort voor de camera’s. “Zijn situatie is vaag. Er is nog niets beslist.”