Siegfried Bracke stapt op na heisa rond Ghelamco-stadion: “Ik wil hier niks mee te maken hebben”

Gent - Siegfried Bracke (N-VA) stapt op uit de cvba Arteveldestadion na de heisa die ontstaan is rond de Ghelamco Arena, die de cvba gebouwd heeft. “Ik wil er niets meer mee te maken hebben”, schrijft hij in zijn ontslagbrief.

In de brief richt Bracke zich tot afgevaardigd bestuurder Christoph Peeters (Open VLD) en Resul Tapmaz (SP.A), voorzitter van de cvba. “Bij deze neem ik ontslag uit de raad van bestuur van de cvba Arteveldestadion. Zoals u weet ben ik pas twee jaar geleden lid geworden van de raad van bestuur. Maar wat ik gisteren via de media heb vernomen, én wat ik intussen aan bijkomende informatie heb verzameld is van die aard dat ik daarmee van ver of dichtbij niets meer te maken wil hebben”, schrijft Bracke.

Bracke zegt nog altijd blij te zijn dat het stadion er staat en juicht ook de goede samenwerking tussen de club en de stad toe. “Maar het een noch het ander rechtvaardigen de wet te overtreden en kunnen ook geen politieke praktijken legitimeren waarvan ik krachtig afstand wens te nemen.”

“Ik stel er bovendien prijs op mijn plicht op als Gentse verkozene in de gemeenteraad ten volle op te nemen. Met een boutade: ik ga mezelf niet interpelleren”, schrijft hij nog. “Ook in het belang van de duidelijkheid: ik ben fan van AA Gent, ben blij dat het onze ploeg (weer) goed gaat, hoop dat dat ook zo blijft. Maar mijn abonnementen, en ook wat ik eet en drink voor, tijdens en na de match, dat betaal ik zelf.”

Het ontslag van Bracke komt er nadat in het boek ‘De illegale Ghelamco Arena: als politici zich met voetbal gaan bemoeien’ geen al te fraaie beweringen staan die het Gentse stadsbestuur in een slecht daglicht gesteld hebben. Auteur Ignace Vandewalle beweert in zijn boek dat er zeer losjes werd omgesprongen met de wet tijdens de bouw van het stadion, en dat schepenen van de stad tijdens matchen van AA Gent rijkelijk eten en drinken op kosten van de club, waarvan de stad bovendien stiekem aandeelhouder blijkt te zijn. De stad en AA Gent ontkennen dat er zaken gebeurd zijn die niet kunnen.

