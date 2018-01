Premier League in de ban van onwaarschijnlijke oorwurm, zelfs spelers zingen mee

Cos we've got Salah ..oh Mane Mane pic.twitter.com/T83Z9VQA6g

Als u zondagmiddag naar de Premier League-topper tussen Liverpool en Manchester City kijkt, zal u het ongetwijfeld horen in de tribunes: dé oorwurm van het moment over het Kanaal. Een Liverpool-fan postte deze week op de sociale media een zelf geschreven supporterslied over sterkhouders Salah, Mané en Firmino op de tonen van het bekende liedje ‘Sugar Sugar’… en dat ging als een lopend vuurtje viraal.

De video werd geupload door “Liverpool-fan Kevin Murphy”, maar dat is eigenlijk een typetje van de Ierse stand up comedian Richie Sheehy. Murphy zingt over Salah, Mané en Firmino, zelfs de vertrokken Coutinho passeert de revue. Om het helemaal af te maken, gebruikt Sheehy een bus gedroogde uitjes als instrument. Dat de mop zo’n proporties zou aannemen, had hij zelf niet kunnen verwachten. Hij mocht het nummer live brengen in de studio van Soccer AM, een populair voetbalprogramma in Engeland: .

The greatest Liverpool song of all time...LIVE IN THE STUDIO! #SalahDooDooDooDooDoDopic.twitter.com/5jtCB86ZNg — Soccer AM (@SoccerAM) January 13, 2018

Zelfs de spelers in de Premier League zingen het liedje intussen lustig mee. Dat bleek voor de wedstrijd tussen Huddersfield en West Ham, toen James Collins in de catacomben voor de match al zingen betrapt werd.

James Collins singing the new "Salah, Mane Mane" chant is the best thing you'll see this weekend. pic.twitter.com/sl8dpWjRbm — Mootaz Chehade (@MHChehade) January 13, 2018

Kijk hier nog eens naar het originele nummer van The Archies, uit 1969: