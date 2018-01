Student laat laptop even achter in aula, vrienden halen Facebookgrapje uit dat ontspoort

Brussel - Een ‘grapje’ op Facebook kan verregaande gevolgen hebben. Toen een vriend op de Facebookpagina van een afwezige vriend postte dat hij aangevallen was, brak bij vrienden en familie paniek uit. De politie raadt dan ook iedereen aan om goed na te denken over de manier waarop ze omgaan met Facebook.

De politie heeft via haar website gewaarschuwd voor de gevaren van Facebook. Dat deed ze aan de hand van een recent voorval met een rechtenstudent in Brussel. Die wordt voor de gemakkelijkheid Simon genoemd, maar dat is niet zijn echte naam.

“Zoals veel studenten gaat Simon naar de les met zijn laptop”, aldus de politie. “In de rechtsfaculteit wordt een wifi-toegang ter beschikking gesteld van de studenten. Zij maken er natuurlijk graag gebruik van om te surfen en te Facebooken. Daar begint de narigheid.”

Het voorval doet zich voor op het moment dat Simon tijdens de les naar het toilet gaat en zijn materiaal en laptop op zijn bank achterlaat. “Bij zijn terugkeer is er niets bijzonders aan de hand. Maar buiten de aula is dit wel even anders. Op zijn Facebookprofiel is het bericht verschenen dat hij werd aangevallen, met een gebroken been als gevolg. Het nieuws verspreidt zich al snel onder zijn vrienden en familie maar ook daarbuiten, omdat zijn profiel zo is ingesteld dat het bericht ook met ‘vrienden van vrienden’ gedeeld wordt.”

“De ongerustheid neemt toe. Simon is niet bereikbaar omdat hij zijn gsm tijdens de les heeft afgezet. Hij heeft er dus geen vermoeden van wat er zich buiten de aula afspeelt. U hebt het al begrepen. Een van de studenten in de aula heeft van de afwezigheid van Simon geprofiteerd om op zijn Facebookprofiel te gaan en het bericht te schrijven.”

Het moest een grapje worden van de andere student, “maar die heeft de kracht van het medium Facebook onderschat. Simon van zijn kant heeft de fout begaan om het paswoord van zijn Facebookprofiel in zijn browser op te slaan, waardoor iemand anders toegang kon krijgen.”

Moraal van het verhaal, aldus de politie: “Hoewel het zeer handig kan zijn, slaat u beter geen logingegevens in uw browser op. Neem ook de tijd om uw Facebookprofiel in te stellen en bepaal wie uw berichten te lezen krijgt voor u ze publiceert.”