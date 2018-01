Mignolet zit op de bank in Engelse topper tegen De Bruyne, en is zijn plaats mogelijk lang kwijt

Geen Simon Mignolet in doel bij Liverpool voor de topper tegen Manchester City. De doelman moet zijn plaats verrassend genoeg afstaan aan de Duitser Loris Karius en zit op de bank. “Als Karius vandaag goed speelt, blijft hij in doel”, was Klopp duidelijk in het interview voor de wedstrijd. Er staat wel één Belg op het veld, Kevin De Bruyne is onbetwist basisspeler bij Manchester City. Kompany ontbreekt nog door blessure.